Країни НАТО мають збільшити видатки на оборону, – Столтенберг

Країни-члени НАТО наступного року можуть вирішити витрачати на свою оборону більше, ніж установлені зараз 2% від ВВП, коли вони зустрінуться на наступному саміті у Вільнюсі в липні 2023 року.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

"Я очікую, що так чи інакше, навіть якщо, можливо, 2% будуть збережені, вони будуть збережені більше як своєрідний мінімум, ніж стеля для витрат на оборону", – сказав Столтенберг.

"Це переговори, які триватимуть, але я абсолютно впевнений, що амбіції так чи інакше будуть збільшені, тому що всі зараз бачать необхідність більше інвестувати", – додав він.

У відповідь на анексію Росією українського півострова Крим у 2014 році лідери НАТО пообіцяли змінити тенденцію до скорочення оборонних бюджетів, а союзники погодилися витрачати принаймні 2% економічного виробництва на оборону з 2024 року.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому цього року багато союзників збільшили свої військові витрати.

Раніше повідомлялося, що НАТО передало Україні 4% своїх наявних артилерійських систем.