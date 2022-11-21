Країни НАТО мають збільшити видатки на оборону, – Столтенберг
Країни-члени НАТО наступного року можуть вирішити витрачати на свою оборону більше, ніж установлені зараз 2% від ВВП, коли вони зустрінуться на наступному саміті у Вільнюсі в липні 2023 року.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.
"Я очікую, що так чи інакше, навіть якщо, можливо, 2% будуть збережені, вони будуть збережені більше як своєрідний мінімум, ніж стеля для витрат на оборону", – сказав Столтенберг.
"Це переговори, які триватимуть, але я абсолютно впевнений, що амбіції так чи інакше будуть збільшені, тому що всі зараз бачать необхідність більше інвестувати", – додав він.
У відповідь на анексію Росією українського півострова Крим у 2014 році лідери НАТО пообіцяли змінити тенденцію до скорочення оборонних бюджетів, а союзники погодилися витрачати принаймні 2% економічного виробництва на оборону з 2024 року.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому цього року багато союзників збільшили свої військові витрати.
Раніше повідомлялося, що НАТО передало Україні 4% своїх наявних артилерійських систем.
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