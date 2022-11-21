Мінрегіон замовив пересувних котелень для опалення на 800 мільйонів

Державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Відповідний договір з єдиним учасником закупівлі – ТОВ "ЕГП" – держінститут уклав 18 листопада, а котельні за ним мають надійти вже до 26 грудня.

Кінцевими пунктами поставки 82 модульних котелень вказані Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська області, "але в будь-якому випадку територія без активних бойових дій", вказано в угоді з постачальником.

Власником ТОВ "ЕПГ" у держреєстрів вказано Максима Бондара (до квітня співзасновником був Олександр Крошка). Фірма з Київщини має поставити котельні марки "Колві" власного виробництва. На сайті компанії відсутні ціни на їх продукцію.

Як повідомлялося, 10 листопада державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн.

Найбільше держзамовлення на суму 243 млн грн отримав "Торговий Дім "Будшляхмаш" за вантажівки для перевезення питної води.