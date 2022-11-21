Європейські трейдери активно закуповують російське дизпаливо до введення ембарго

Європейські трейдери намагаються закупити російське дизельне паливо до запровадження ембарго ЄС у лютому, оскільки альтернативні джерела залишаються обмеженими.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

За даними сервісу відстеження судів Refinitiv, які наводить агентство, раніше у листопаді, коли у Європи практично не було економічно ефективних альтернатив, дизельне паливо з Росії становило 44% від загального обсягу імпорту до Європи порівняно з 39% у жовтні.

При цьому, за словами працівниці аналітичної компанії Vortexa Памели Мунгер, з 1 по 12 листопада обсяг поставок російського дизельного палива, призначеного для сховища "Амстердам-Роттердам-Антверпен" (ARA), зріс до 215 тис. барелів на добу, що на 126% більше, ніж у жовтні.

Щомісяця обсяги імпорту дизельного палива до країн ЄС складають 8-9 млн тон. Тому в наступні три місяці перед європейськими країнами стоїть непроста задача замістити 3-3,5 млн тон продукту, що постачається з російських НПЗ.

Раніше повідомлялося, що запаси дизпалива в Європі навесні впадуть до мінімуму за 12 років.