Влада Росії обмежила видачу споживчих кредитів для росіян

Центробанк РФ обмежив видачу незабезпечених споживчих кредитів росіянам місцевими банками та мікрофінансовими організаціями.

У ЦБ РФ таке рішення пояснюють зростанням закредитованості громадян Росії та пов'язаних із цим ризиків, пише "Коммерсант".

Зокрема, у першому кварталі 2023 року частку наданих позичальникам із борговим навантаженням понад 80% кредитів буде обмежено до 25% від загального обсягу кредитування.

Водночас ЦБ РФ визнає високий попит серед громадян на такі кредити.

"Незабезпечене споживче кредитування зростає стійко високими темпами (у серпні-жовтні 2022 року середньомісячне зростання заборгованості склало 0,9%) і залишається пріоритетним сегментом для банків через високу маржинальність", – описує ЦБ РФ обставини, що вплинули на ухвалення рішення про обмеження споживчого кредитування.

У тексті зазначається, що умови "структурної перебудови економіки" (конструкція, за допомогою якої ЦБ описує економічні зміни в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну), за яких відбувається зростання закредитованості громадян, можуть спровокувати додаткові макроекономічні ризики на тлі кредитних тенденцій.

Як зауважили аналітики ВТБ, на початку листопада попит на роздрібні кредити серед росіян суттєво збільшився. Показник зріс на 27% щодо першої половини жовтня.

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Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.