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Новини
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Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних

гетманцев

Міністерство фінансів уже цього тижня представить зміни, які дозволять зменшити кількість заблокованих податкових накладних.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Як відомо, у жовтні уряд підтримав пропозицію Мінфіну щодо зміни алгоритмів блокування податкових накладних, внісши зміни до постанови №1165. У зв’язку з цим, кількість заблокованих накладних збільшилася у двічі. Статистика наступна: у вересні кількість заблокованих накладних була 0,8%, у листопаді така кількість зросла удвічі – 1,63%", – зауважив Гетманцев.

Він наголосив, що це створює відчутні проблеми для бізнесу, хоча відсоток заблокованих накладних зараз вже йде на спад – станом на 18 листопада заблоковано вже 1,12% накладних.

"Тому у Комітеті за проханням бізнесу ми вже провели декілька зустрічей з представниками бізнесу, експертами та Мінфіном як ініціатором змін щодо вдосконалення системи блокування податкових накладних вбік пом’якшення критеріїв. Відповідні зміни повинні бути представлені Мінфіном цього тижня", – додав Гетманцев.

Автор: 

податки (2469) податкова (347) Державна податкова служба (383) Гетманцев Данило (502)


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Топ коментарі
+8
Отмерзота Zелена, бізнес зараз і так ледь ворушиться, так ця наволоч азаровська ще й добиває тих, хто ще не закрився й людей не позвільняв...
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21.11.2022 20:21 Відповісти
+8
Завжди будемо памятати цього кондома
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21.11.2022 23:33 Відповісти
+7
Сначала заблокировали податкові накладні на ровном месте.Создали кучу проблем работающему бизнесу в это тяжёлое время.А теперь с барского плеча разрешат проводить.Явно засланные казачки гробят экономику.
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21.11.2022 22:09 Відповісти
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Отмерзота Zелена, бізнес зараз і так ледь ворушиться, так ця наволоч азаровська ще й добиває тих, хто ще не закрився й людей не позвільняв...
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21.11.2022 20:21 Відповісти
Сначала заблокировали податкові накладні на ровном месте.Создали кучу проблем работающему бизнесу в это тяжёлое время.А теперь с барского плеча разрешат проводить.Явно засланные казачки гробят экономику.
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21.11.2022 22:09 Відповісти
Завжди будемо памятати цього кондома
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21.11.2022 23:33 Відповісти
23 лютого 2022 року
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21.11.2022 23:58 Відповісти
Можно этого азаровско-деркачевского ****** уже повесить на столбе на Хрещатике?
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22.11.2022 00:30 Відповісти
Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін Джерело: https://censor.net/ua/n3381959
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22.11.2022 01:16 Відповісти
хочется пожелать агенту сивковича гетьманцеву профузного поноса...
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22.11.2022 03:41 Відповісти
Коли вже цьому виродку дадуть під сраку?
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22.11.2022 07:52 Відповісти
татаров знищив незалежність дбр і прокуратури, дємченко - знищив українську агентуру в парашиї, баканов просрав Південь, стєпанов добив українську медицину, вітренко - зробив нафтогаз банкрутом, гетьманцев знищує українську економіку. Zeкоманда - це вороги українського народу!
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22.11.2022 08:26 Відповісти
Меняем Гетьманцева на енота!!!! Пусть вредит економике в Рашке. У этого идиота это отлично получается. Заблокировать работу бизнеса в условиях войны, это талантище нужно иметь. Талант вредить.
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22.11.2022 10:00 Відповісти
Він має бути знищений як окупант. Він наніс шкоди більше ніж ядерна зброя
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22.11.2022 10:03 Відповісти
Так ви вже й так добряче розорили малий бізнес вашими штучними штрафами. Багато хто закрився чи звільнив частину працівників. Хто за це відповість???
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22.11.2022 10:28 Відповісти
Мне кажется, следующим условием предоставления макрофинансовой помощи Украине - надо поставить увольнение со всех постов Гетманцева. Иначе с такими деб...ами никакой внешней помощи не хватит, т.к. весь бизнес помрет.
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22.11.2022 10:59 Відповісти
ніх.... собі, ця колобранюга ще у владі ???
а шо воно там робить?
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22.11.2022 11:08 Відповісти

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