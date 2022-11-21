Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних

Міністерство фінансів уже цього тижня представить зміни, які дозволять зменшити кількість заблокованих податкових накладних.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Як відомо, у жовтні уряд підтримав пропозицію Мінфіну щодо зміни алгоритмів блокування податкових накладних, внісши зміни до постанови №1165. У зв’язку з цим, кількість заблокованих накладних збільшилася у двічі. Статистика наступна: у вересні кількість заблокованих накладних була 0,8%, у листопаді така кількість зросла удвічі – 1,63%", – зауважив Гетманцев.

Він наголосив, що це створює відчутні проблеми для бізнесу, хоча відсоток заблокованих накладних зараз вже йде на спад – станом на 18 листопада заблоковано вже 1,12% накладних.

"Тому у Комітеті за проханням бізнесу ми вже провели декілька зустрічей з представниками бізнесу, експертами та Мінфіном як ініціатором змін щодо вдосконалення системи блокування податкових накладних вбік пом’якшення критеріїв. Відповідні зміни повинні бути представлені Мінфіном цього тижня", – додав Гетманцев.