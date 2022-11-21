GlobalLogic купує провідну компанію з цифрової інженерії в Румунії

Міжнародна сервісна ІТ-компанія GlobalLogic Inc. (входить у Hitachi Group) оголосила про підписання остаточної угоди про придбання Fortech, провідної румунської компанії з розробки програмного забезпечення.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Головний офіс Fortech, яка вважається однією з найбільших ІТ-компаній Румунії, базується в місті Клуж-Напока. Маючи понад 1100 співробітників, Fortech працює в чотирьох містах Румунії.

"Це придбання ще більше посилить присутність GlobalLogic у Європі та прискорить наш доступ до багатих технічних кадрів у Румунії; він озброїть Fortech ресурсами та сильною підтримкою GlobalLogic і Hitachi", – заявив президент і генеральний директор GlobalLogic Нітеш Банга.

Fortech, заснована в 2003 році, надає повний спектр цифрових інженерних послуг, включно з проєктуванням архітектури та розробкою програмного забезпечення, DevOps, забезпеченням якості та аналізом даних. Компанія успішно розробляла, створювала та обслуговувала продукти для клієнтів у багатьох галузях, спеціалізуючись на Cloud, IOT та SaaS.

Fortech було визнано однією з найкращих керованих компаній 2022 року в Румунії в першому випуску румунської програми Deloitte.

Інвестиції GlobalLogic у Fortech дозволять GlobalLogic збільшити переваги Hitachi в інформаційних технологіях, операційних технологіях і продуктах, а також прискорити її зростання, сприяючи розширенню бізнесу Lumada.

Умови угоди не розголошуються.

Згідно з угодою, Fortech продовжить працювати зі своїм існуючим керівництвом і персоналом як дочірня компанія, що повністю належить GlobalLogic.

Угода підлягає звичайному схваленню регуляторних органів і очікується, що вона буде завершена до кінця четвертого кварталу 2022 року.

Fortech – це компанія, що надає послуги програмного забезпечення. Технічний досвід Fortech охоплює різноманітні сектори, від автомобільної та фінансової до охорони здоров’я тощо. Fortech охоплює наскрізну розробку життєвого циклу програмного забезпечення для забезпечення інновацій, масштабованості, якості та швидкості, необхідних її клієнтам.

GlobalLogic є лідером у цифровій інженерії та допомагає брендам у всьому світі розробляти та створювати інноваційні продукти, платформи та цифровий досвід для сучасного світу.