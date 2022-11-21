Нацбанк застосував заходи впливу до чотирьох кредитних спілок

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох кредитних спілок.

Як повідомляє пресслужба НБУ, такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 листопада, вони набирають чинності з 21 листопада.

Зокрема, КС "Придунав'я" зобов'язали вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню, у строк до 25 листопада 2022 року.

Кредитна спілка не надала інформацію на вимогу Національного банку, порушивши вимоги законодавства про фінансові послуги, що перешкоджає Нацбанку здійснювати належний нагляд за діяльністю спілки.

КС "Алімпіа", КС "Елліада" та КС "Моя родина" тимчасово зупинили ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Ці кредитні спілки не надали Національному банку дані звітності.

Кредитні спілки "Алімпіа" та "Елліада" зобов'язані усунути порушення у строк до 5 грудня 2022 року, а КС "Моя родина" – до 31 грудня 2022 року.

Тимчасове зупинення ліцензій означає, що кредитні спілки втрачають право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг, а саме:

укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено;

укладати договори (вносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення зобов'язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія.

Тимчасове зупинення ліцензій не звільняє кредитну спілку від виконання своїх зобов’язань за договорами, укладеними до дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення ліцензій.