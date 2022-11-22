Slush відкликав 1 мільйонів євро інвестицій для російського стартапу Immigram

Заснований росіянами стартап Immigram, що допомагає tech-спеціалістам, і російським теж, із релокейтом до Великої Британії, виграв Slush 100 Pitching Competition. Стартап мав отримати 1 млн євро від п’яти топових глобальних венчурних фондів – Accel, General Catalyst, Lightspeed, NEA, and Northzone. Але в результаті рішення про інвестиції було переглянуто та скасовано.

Про це пише AIN.UA.

Рішення проінвестувати в Immigram (команда проєкту – росіяни, частина з яких досі живуть у Росії), що допомагає росіянам тікати від "дискомфортних" західних санкцій та таким чином уникати відповідальності за повномасштабну війну, було прийняте того ж тижня, коли Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні.

Крім цього, Immigram продовжує наймати людей на роботу в Москві.

"Я не хочу судити, хороший це чи поганий бізнес. Але визнання російського стартапу, який зараз наймає людей у Москві, на такому серйозному заході, під оплески провідних венчурних фондонів, – це не лише PR-постріл у ногу, але, перш за все, справжній постріл у спину українцям", – так прокоментував ситуацію виданню Sifted керівний партнер фонду SMOK.vc Борис Мусєлак.

Критика змусила Slush та інвесторів провести due diligence Immigram та дослідити краще історію засновників стартапу. У результаті рішення про 1 млн євро інвестицій було переглянуто та скасовано.

Тим часом медійний розголос змусив засновницю та CEO Immigram Анастасію Миролюбову вперше чітко висловити позицію стартапу щодо повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

"Я дійсно не можу зрозуміти весь жах, з яким зараз стикаються українці. Але я дійсно на боці України. Ми не підтримуємо агресію та вторгнення і ніколи не підтримували", – написала вона у LinkedIn, пообіцявши пожертвувати $100 тис. українській громадській організації.

Якій саме, у пості Миролюбова не вказала, проте у коментарях, які зараз закриті, вона назвала U24 або фонд "Таблеточки".