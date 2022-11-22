По всій Україні сьогодні діятимуть тільки планові відключення світла, – "Укренерго"

У вівторок, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ворожих ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

У компанії нагадали, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.