По всій Україні сьогодні діятимуть тільки планові відключення світла, – "Укренерго"
У вівторок, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ворожих ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.
У компанії нагадали, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.
"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.
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