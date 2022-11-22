Прибуток українських банків впав з початку року у 5,3 раза, – Нацбанк

У січні-жовтні платоспроможні українські банки отримали 11 млрд грн чистого прибутку, що у 5,3 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року (58,4 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що доходи банків зросли на 32% у порівнянні з результатом січня-жовтня 2021 року і становили 286,9 млрд грн.

Водночас витрати зросли на 73% – до 275,9 млрд грн, зокрема відрахування в резерви зросли у 14,1 раза до 107 млрд грн.

Як повідомлялося, за дев'ять місяців 2022 року платоспроможні українські банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку, що в сім разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток – до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.