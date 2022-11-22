Австрія зменшила залежність від російського газу на 60%

Австрія, яка ще станом на початок лютого імпортувала 79% природного газу з Росії, наразі залежить від російського газу на 21%.

Про це пише Austria Presse Agentur, передає Укрінформ.

"Австрія змогла зменшити свою залежність від поставок російського газу протягом кількох місяців до 21% у вересні. За підрахунками E-Control (австрійський енергетичний регулятор, – ред.), частка імпорту російського газу на початку війни в лютому цього року становила 79%", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах стратегії із заміни російського газу Австрія забронювала трубопровідні потужності в обсязі 40 терават-годин (ТВт/год) і німецькому та італійському напрямках. Це дає змогу країні закуповувати газ з Норвегії, скраплений природний газ та невеликі обсяги газу з Північної Африки та Центральної Азії.

"Ми зробили великий крок в напрямку позбавлення залежності від російського газу. Я хотіла б подякувати всім, хто допоміг зробити це можливим – енергопостачальникам, які шукали нові країни-постачальники, і всім людям, які заощаджують енергію вдома", – заявила міністерка Австрії з питань захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики, транспорту, інновацій і технологій Леоноре Гевесслер.

Водночас вона підкреслила, що "по-справжньому вільними" австрійці стануть лише тоді, коли зможуть "повністю обійтися без російського газу".

"Ми працюємо над цим щодня на повну силу", – додала вона.

Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що введення заборони на постачання російського газу не є можливим, оскільки від нього залежить стан промисловості та зайнятість населення в європейських країнах.