Білгород-Дністровський порт збільшив обробку вантажів у 100 разів

Держпідприємство "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" у 2022 році збільшило обробку вантажів більш ніж у 100 разів.

Про це повідомляє пресслужба порту у Facebook.

"За підсумками 6 місяців з моменту відновлення діяльності держстивідор отримав вражаючі результати. Після оголошення у квітні про роботу порту у форматі логістичного центру, підприємство обробило майже всі види зернових та декілька видів продукції ГМК",– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів та відвантажив залізницею більше ніж 4 тис. вагонів, чим суттєво полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру до портів Ізмаїл та Рені. Всю продукцію відправлено на експорт.

У підсумку лише за пів року підприємство обробило більше вантажів, ніж за останні три роки загалом.

Як повідомлялося, у квітні Білгород-Дністровський морський торгівельний порт розпочав роботу у форматі транспортно-логістичного центру пісял того, як РФ заблокувала українські порти. Раніше порт планували приватизувати.