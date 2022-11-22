В Україні підготували нові санкції проти трьох тисяч представників російського ВПК

В Україні підготували великий пакет санкцій, до якого ввійшли особи з числа військового керівництва РФ, підприємства та установи військово-промислового комплексу, а також пов’язані з постачанням російському ВПК компанії і фізичні особи. Його рекомендовали на розгляд РНБО.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Військово-промисловий комплекс в надто закритій Росії – дуже непростий кейс для вивчення. Зроблена велика робота, і я вдячна всім причетним. Бійцям на фронті, які захоплюють ворожу техніку та зброю, яку ми можемо аналізувати, ідентифікуючи виробників. Представникам розвідувального співтовариства. Аналітикам наших силових структур, органів виконавчої влади, Секретаріату КМУ та Апарату РНБО", – наголосила вона.

За словами міністерки, до нового пакету санкцій увійшли понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва держави-терориста.

"І робота не припиняється – триває підготовка ще одного пакету щодо російського ВПК", – зазначила Свириденко.

Санкції набудуть чинності після розгляду та ухвалення РНБО та введення в дію її рішення президентом.