Бельгія першою у Євросоюзі легалізувала чотириденний робочий тиждень

Бельгія першою в Євросоюзі легалізувала чотириденний робочий тиждень. Відповідне розпорядження уряду набуло чинності 21 листопада.

Як повідомляє Euronews, бельгійська модель чотириденного робочого тижня відрізняється від тих, що пропонують в інших країнах. Якщо в інших країнах запроваджують додатковий вихідний зі збереженням зарплати, то бельгійцям пропонують дещо інше.



Усі службовці Бельгії матимуть вибір: працювати 9,5 годин на день протягом чотирьох днів або 8 годин на день протягом п’яти днів. Тобто вони збережуть ту саму кількість робочих годин, але матимуть змогу обрати кількість днів, за які мають їх відпрацювати.



На думку уряду, нова модель має створити більш динамічну економіку. Мета таких змін – зробити внутрішній ринок праці більш гнучким і надати громадянам та компаніям більше свободи.



Водночас роботодавці та працівники не дуже вітають таку модель. Компанії побоюються, що новий "скорочений" робочий тиждень може створити організаційні проблеми, а профспілки попереджають, що це просто означатиме більше навантаження протягом робочих днів.