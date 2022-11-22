Японія передасть Україні генератори і лампи на $2,5 мільйона

Японія направить Україні екстрену допомогу у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на $2,57 млн.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії, передає Укрінформ.

Зазначається, що генератори і лампи будуть передані Україні через Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

У відомстві наголошують, що масштабне відключення електроенергії сталося в різних областях України через руйнування значної частини об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак РФ. В умовах настання зимових холодів допомога Японії матиме велике значення для тих, хто не може користуватися опалювальними приладами й освітлювальним обладнанням.

Також в МЗС наголосили, що "уряд Японії продовжить надавати підтримку та підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародним співтовариством, включно з членами G7.