"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Херсона та назад на 22-25 листопада. Також через великий попит компанія додає до поїздів ще 9 вагонів.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

"Перші два рейси "Потяга до перемоги" Укрзалізниці до нещодавно звільненого Херсона показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення мешканці Херсонщини", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на додачу до пасажирів, які придбали "квитки до перемоги", залізничники допомогли виїхати ще близько 300 херсонців, серед яких понад 20 дітей, троє людей з інвалідністю та одна 94-річна бабуся. А ще 6 собак та 1 кіт.

"Реагуючи на цей попит, ми додаємо одразу 9 вагонів та відкрили продаж квитків на рейси в обох напрямках: з Києва до Херсона на 22 та 24 листопада і з Херсона до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві)", – зазначили в компанії.

Квитки доступні у застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

В "Укрзалізниці" закликали херсонців прибувати на посадку за півтори-дві години у зв'язку з проходженням безпекової перевірки перед посадкою.

Про рейси після 25 листопада буде оголошено додатково.