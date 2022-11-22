Російські ракетні удари пошкодили майже всі теплові електростанції в Україні, – "Укренерго"

Масованими ракетними ударами, найпотужніший з яких стався 15 листопада, російські загарбники пошкодили практично всі теплові та великі гідроелектростанції в Україні.

Про це на брифінгу повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

"Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів", – сказав Кудрицький.

Він також додав, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, причому на деякі по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", – наголосив голова "Укренерго".

Він зауважив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби відновити постачання електроенергії для більшості споживачів, а ще від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим. Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.

Як повідомлялося, через пошкодження, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" був змушений примусово зменшувати споживання електроенергії по країни на 40%.