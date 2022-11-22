Китай зменшив закупівлю російської нафти через анонсоване обмеження цін, – Bloomberg

Китайські покупці призупинили закупівлю російської нафти, очікуючи подробиць анонсованого США та іншими країнами "Великої сімки" механізму обмеження цін, який може призвести до збільшення дисконту на нафту з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трейдерів, обізнаних у цьому питанні.

За даними співрозмовників агентства, декілька вантажів російської нафти сибірської марки ESPO для завантаження в грудні залишаються непроданими, і китайські покупці не поспішають закривати ці угоди, очікуючи оприлюднення максимальної ціни на російську нафту, яку мають оголосити країни "Великої сімки".

Ціновий ліміт планується запровадити разом із санкціями Європейського Союзу щодо російської нафти, які набирають чинності з 5 грудня. У випадку, якщо російська нафта продаватиметься дешевше ліміту ціни, її покупці отримають доступ до страхових, банківських і транспортних послуг ЄС.

Обмеження призначене для того, щоб утримати надходження сирої нафти від виробника ОПЕК+, щоб запобігти глобальному шоку пропозиції, але зменшити доходи Кремля, який веде війну в Україні.

Марка ESPO користується популярністю серед незалежних нафтопереробників Китаю завдяки високому виходу дизельного палива та короткій відстані доставки. За даними трейдерів, багато учасників ринку готові погодитися на обмеження ціни, навіть якщо вони офіційно не підтримують його, за умови, що рівень не надто відхиляється від поточних цін.

Проте, якщо рівень буде встановлено надто низьким, стороні, відповідальній за доставку та страхове покриття, доведеться шукати способи її доставки за межами ЄС, що ускладнить процес і кардинально змінить економіку угоди.

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Як повідомлялося, очікується, що країни "Великої сімки" оголосять, на якому рівні вони встановлять максимальну ціну на російську сиру нафту, вже наступної середи, 23 листопада.

Обмеження, яке підтримується G7 та ЄС, заборонить компаніям надавати доставку та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Раніше обговорювалось встановлення ліміту на рівні між $40 і $60 з барель – діапазон від вартості видобутку в Росії до довоєнного рівня – але джерела зазначили, що воно може бути вище. Мета ліміту – утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін, і в той самий час зменшити доходи Москви.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.