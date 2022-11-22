У Молдові оцінили борг перед "Газпромом" у $590 мільйонів

Рахункова палата Молдови підрахувала, що борг підприємства "Молдовагаз" перед "Газпромом" на кінець 2021 року становив $590,8 млн.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Інтерфакс-Україна.

Так, за підсумками аудиту "Молдовагазу", основна частина боргу у розмірі $394,1 млн сформувалася за період з 2011 по 2015 рік, а $144,5 млн – з липня 1999 року до грудня 2007 року. Ще $37,3 млн – це борг за грудень 2021 року, а $14,6 млн – за період до першої половини 1999 року.



Ця тема стала каменем спотикання у відносинах Молдови та "Газпрому". Концерн вважає, що борг країни – $709 млн, з яких сама заборгованість – $433 млн, а решта – пеня за прострочення платежів.



У 2021 році "Газпром" почав вимагати погашення боргу. Влада Молдови заявляла, що визнають точну суму тільки після незалежного міжнародного аудиту. У жовтні 2021 року сторони уклали угоду, згідно з якою Молдова мала провести цей аудит до 1 травня 2022 року. Проте Кишинів не зміг вчасно знайти відповідного виконавця.



У серпні Молдова уклала контракт із Wikborg Rein Advokatfirma AS та Forensic Risk Alliance & Co. Очікується, що результати аудиту будуть доступні у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, пояснюючи це порушенням чинного контракту компанією "Молдовагаз" у частині терміну оплати за паливо.

До того "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.

Зменшення обсягів постачання російського газу до Молдови відбулося після того, як молдовський оператор ГТС запровадив віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України".