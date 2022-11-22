Україна й Австрія домовилися про співпрацю у сфері цифровізації

Міністерство цифрової трнсформації України та Федеральне Міністерство фінансів Австрії підписали меморандум у сфері цифровізації.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Під час зустрічі віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та державний секретар з цифровізації та телекому, Міністерства фінансів Австрії Флоріан Турскі обговорили співпрацю країн у сфері цифрової трансформації та обмін досвідом у сферах доступу до швидкісного інтернету, електронного урядування, цифрових стартапів.

"Австрія розвиває one-stop shop державних послуг – Digitales Amt. Як і Україна, вони почали з цифрового водійського посвідчення, і ми вже можемо поділитися своїми напрацюваннями в цьому напрямі. Сподіваюся, що Австрія стане однією з європейських країн, яка зможе перейняти досвід Дії та цифровізації держпослуг", – зазначив Федоров.

Також під час зустрічі обговорили потреби телеком-сфери.

Як зазначається, в Україні залишається потреба в генераторах та телекомунікаційному обладнанню, тому Австрія виразила готовність найближчим часом виділити допомогу для підтримки українських серверів та цифрової інфраструктури, йдеться про партію генераторів.

Також сторони будуть працювати далі над забезпеченням України терміналами супутникового звʼязку Starlink.