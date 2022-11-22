Мінфін продовжив підвищувати максимальну ставку за облігаціями у гривні

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 22 листопада, змогло залучити до держбюджету 1,18 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 236,47 млн грн під 14% річних.

Від розміщення річних ОВДП надійшло 12,63 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною – 14% річних.

Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу півтора роки надійшло 12,35 мільйона гривень під 18,5% річних.

Мінфін також розмістив дворічні облігації у гривні на 918,32 млн грн, підвищивши ставку за ними до 19,25% річних.

Як повідомлялося, 15 листопада Мінфін зміг залучити до держбюджету від продажу ОВДП 5,02 мільярда гривень. При цьому ставка за шестимісячними облігаціями зросла до 14% річних, а за півторарічними облігаціями – до 19% річних.

8 листопада Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП змогло залучити до держбюджету лише 43,75 мільйона гривень – це найменша сума з початку повномасштабної війни.