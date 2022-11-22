Болгарія домовилася з російським "Лукойлом" про обхід європейського ембарго

Уряд Болгарії та "Лукойл Нефтохім Болгарія" погодилися, що компанія може продовжувати працювати та експортувати нафтопродукти до ЄС до кінця 2024 року, якщо повністю сплачує свої податки, незважаючи на попередження Європейської Комісії, що це порушить режим санкцій блоку.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами віце-прем'єр-міністра з питань економічної політики Христо Алексієва, ця зміна призведе до додаткових 350 млн євро в державному бюджеті.

"Сьогодні ми зробили дуже важливий крок – з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе все виробництво, виручку і податки для сплати в Болгарію, а не, як це було раніше, в Нідерланди чи Швейцарію", – сказав Алексієв у ході брифінгу з керівництвом російської нафтової компанії.

"Протягом тижня, після прийняття Болгарією відповідних законодавчих актів, нагляд "Лукойлу" прийме рішення про перехід на схему, за якою він буде перераховувати свої реальні прибутки від переробки нафти в Болгарію", – заявили в керівництві російської компанії.

Зазначається, що угода виглядає вигідною для "Лукойлу", оскільки вона де-факто зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго.

У червневому пакеті санкцій ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших продуктів переробки нафти – з 5 лютого 2023 року.

Однак Болгарія отримала відступ "через її особливе географічне розташування" і зможе продовжувати імпортувати сиру нафту та нафтопродукти морським транспортом до кінця 2024 року.

Європейська Комісія вже оголосила, що "Лукойл" не може експортувати з Болгарії нафтопродукти, вироблені з російської нафти, але уряд країни стверджує, що позиція Брюсселя була неправильно витлумачена болгарськими ЗМІ, повідомило Міністерство фінансів у жовтні.

Міністерство вказало на виняток, який звільняє від санкцій "нафтопродукти, вироблені в третій країні на основі російської сирої нафти й експортовані в іншу країну або третю країну", "оскільки вони були вироблені за межами Росії".

Іншими словами, бензин і дизельне паливо, вироблені з російської нафти за межами блоку, можуть потрапити на єдиний ринок. Однак уряд не запропонував деталей щодо того, як це правило застосовується до Болгарії як члена ЄС.

Тим часом тимчасовий уряд в Софії має намір скасувати указ попереднього уряду Кирила Петкова, який забороняє експорт палива, виробленого російським НПЗ в Болгарії після 5 грудня. Це дозволить російській компанії продовжити роботу в Болгарії в нинішньому режимі до граничного терміну 31 грудня 2024 року, коли закінчується термін дії спеціального відступу для Болгарії.

"Лукойл Нефтохім Болгарія", яка приєдналася до російської групи "Лукойл" у 1999 році, є найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах. Розташований у чорноморському порту Бургас, нафтопереробний завод був побудований таким чином, що він може переробляти лише російську нафту та інші рідкісні види нафти з Близького Сходу.

Посередницькою компанією в торгівлі нафтою для Болгарії є зареєстрована в Швейцарії компанія Litasco, яка є мажоритарним акціонером "Лукойл Нефтохім Болгарія", яка купує сиру нафту в російської компанії "Лукойл" і продає її на НПЗ в Болгарії.

Таким чином вдється уникати сплати податків у Болгарії, а більша частина прибутку залишається в Росії.