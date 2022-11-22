Україна отримала додаткові $60 мільйонів від Світового банку

До державного бюджету України надійшло $60 млн фінансування від Світового банку. Із цих коштів $50 млн надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта – $10 млн – як гарантії від Латвії.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

Зазначені позики надано в рамках угоди про надання Україні фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Строк погашення кредиту від МАР – 10 років із 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25%, комісія за зобов’язання – 0,25% річних від незнятого залишку.

Строк погашення кредиту від Латвії – 18,5 року з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія – 0,25% та комісія за зобов’язання – 0,25%.