В Україні введуть єдині підходи в оплаті праці держслужбовців

Уряд схвалив проєкт закону про внесення змін до закону "Про державну службу" стосовно впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

"Законопроєкт розроблено з метою запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, посилення ролі посадового окладу, припинення практики виплат надмірних необґрунтованих надбавок, запровадження дієвого механізму оптимізації граничної чисельності працівників державних органів, впровадження системи грейдів", – розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Основними новелами законопроекту є:

запровадження прозорої системи оплати праці на основі класифікації посад . Так, оплата праці державного службовця має враховувати кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

. Так, оплата праці державного службовця має враховувати кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків. чітке розмежування заробітної плати на основну та додаткову.

Основна частина має складати не менше 70% на індивідуальному рівні (фіксована виплата та основна винагорода). Сюди відносяться: надбавка за вислугу років, надбавка за ранг, допомога до щорічної відпустки. Оклад, тобто грейд, визначаються на основі класифікації посад державної служби згідно з Каталогом типових посад.

Додаткова частина має складати не більше 30% на індивідуальному рівні (залежить від особистого внеску в загальний результат роботи органу). Сюди відноситься премія місячна або квартальна, премія за результатами оцінювання, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою.

обмеження стимулюючих виплат . Премія за результатами щорічного оцінювання не може перевищувати розміру посадового окладу. Місячна премія державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальна – 90% розміру його посадового окладу.

. Премія за результатами щорічного оцінювання не може перевищувати розміру посадового окладу. Місячна премія державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальна – 90% розміру його посадового окладу. встановлення максимального розміру надбавки за вислугу років на рівні 30% від підвищеного посадового окладу.

Згідно з положеннями законопроєкту, запровадження нової системи оплати праці державних службовців передбачається з 1 січня 2024 року, крім державних службовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законами, для яких передбачається запровадження нової системи оплати праці з 1 січня 2025 року, а до того часу вони повинні будуть привести положення спеціальних законів у відповідність до положень закону України "Про державну службу" в частині, що стосується оплати праці державних службовців.