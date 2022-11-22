Фонд держмайна виставив на продаж Гайсинський спиртзавод зі зниженою ціною

Фонд держмайна України планує продати на онлайн-аукціоні 7 грудня єдиний майновий комплекс держпідприємства "Гайсинський спиртзавод" (Вінницька область, входить до складу ДП "Укрспирт") зі стартовою ціною 9,27 млн грн, що вдвічі менше за стартову ціну за актив на аукціоні 18 листопада, що складала 18,54 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Актив складається з 26 будівель та споруд (виробничі та адміністративні будівлі, зерносховища, градирні, мелясно-мазутна станція, спиртосховище, ангари, насосні станції тощо), а також 11 транспортних засобів та 625 одиниць обладнання.

Підприємство має необхідне технологічне обладнання, а також необхідні комунікації.

Окреме майно Гайсинського спиртового заводу, що займається виробництвом хімічних речовин, дистиляцією, ректифікацією та змішуванням спиртних напоїв, розташоване на 16 земельних ділянках у Гайсині, а також селах Тімар та Куна Гайсинського району.

Раніше ФДМ виставив на приватизацію цей актив на онлайн-аукціоні за 18,54 млн грн. За підсумками проведених 18 жовтня торгів право приватизувати ЄВК виграло Споживче товариство "Полігональ" (Київ), яке запропонувало в 4,6 раза більше за його стартову ціну – 85 млн грн 10 коп., проте згодом відмовилося від підписання договору купівлі-продажу підприємства.

Загалом у цих торгах взяло участь три компанії. Крім "Полігоналю", ТОВ "Корпорація Скіф-96" (Гайсин) запропонувало за спиртзавод 85 млн грн (на 0,1 грн менше за підсумкову ціну лота), а ТОВ "Таймкол" (Київ) – 52 млн грн.