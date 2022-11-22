США оголосили про виділення бюджетної допомоги Україні на $4,5 мільярда

США мобілізували додаткові $4,5 мільярда допомоги Україні у вигляді грантів для прямого фінансування бюджету.

Про це оголосила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляється на сайті американського Мінфіну.

"Сьогодні Сполучені Штати продовжили дотримуватись своєї непохитної прихильності до України, мобілізувавши додаткові $4,5 мільярда у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії", – наголосила Єллен.

Вона додала, що ці кошти дозволять українському уряду зміцнити економічну стабільність країни та підтримувати надання основних державних послуг, включаючи виплату заробітних плат працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також надання соціальної допомоги людям похилого віку та українцям із вразливих категорій населення.

"У поєднанні з нашою безпековою підтримкою та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню Путіна", – зазначила Єллен.

Вона зауважила, що після завершення цих виплат загальна пряма бюджетна підтримку України з боку США зросте до $13 мільярдів, усі ці кошти надані у вигляді грантів.

"Ми заохочуємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину Путіна", – додала Єллен.

Як повідомлялося, у вівторок Єврокомісія також оголосила про надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на 2,5 млрд євро. Україна вже отримала ці кошти.