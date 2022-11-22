Набув чинності закон про відновлення земельних торгів

Із набуттям чинності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель" в питаннях оренди землі та передачі земельних ділянок Україна повертається до правил, які діяли до 24 лютого.

Про це повідомила заступниця міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець.

Так, тепер відновлюються електронні земельні аукціони, припиняється автоматичне поновлення договорів, які скінчилися після запровадження воєнного стану.

Також за законом громадяни та юридичні особи, які набули права постійного користування землею, отримали можливість викупити такі ділянки на виплату.

Закон дозволяє реєструвати ділянки в кадастрі, а це забезпечить право оренди фермерів, сприятиме запобіганню рейдерським захопленням.

"Земельні аукціони, які запрацювали, допоможуть наповнювати місцеві бюджети. Також це дасть можливість громадам відновити своє основне джерело надходжень", – зазначила Шемелинець.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель" 19 жовтня.

Закон передбачає повернення до системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка існувала до запровадження воєнного стану. Закон також відновлює проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.