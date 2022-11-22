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Заснований Путіним і Шредером російсько-німецький щорічний форум припинив існування

путин,шредер,путін

Російсько-німецький форум "Петербургський діалог", заснований Владіміром Путіним та Герхардом Шредером, припинить існування у першому кварталі 2023 року.

Як повідомляється на сайті німецького секретаріату форуму, відповідне рішення ухвалено на позачергових загальних зборах організації.

Раді директорів "Петербурзького діалогу" доручено вжити необхідних для цього кроків.

"Зважаючи на злочинну загарбницьку війну та агресію проти західних демократій, діалог у такому форматі вже неможливий", – наголошується у повідомленні.

Перший форум "Петербургський діалог" пройшов у Санкт-Петербурзі у квітні 2001 року. Надалі Форум проводився щороку по черзі у Росії та Німеччині. У 2020 та 2021 роках форум не відбувся.

Автор: 

Німеччина (1893) путін володимир (1063) росія (14455) Шредер Герхард (16)


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Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік, був призначений членом наглядової ради "Газпрому". Шредер вже обіймає кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.

77-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream AG і президента ради директорів Nord Stream 2 AG. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
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22.11.2022 22:21 Відповісти

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