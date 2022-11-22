Заснований Путіним і Шредером російсько-німецький щорічний форум припинив існування

Російсько-німецький форум "Петербургський діалог", заснований Владіміром Путіним та Герхардом Шредером, припинить існування у першому кварталі 2023 року.

Як повідомляється на сайті німецького секретаріату форуму, відповідне рішення ухвалено на позачергових загальних зборах організації.

Раді директорів "Петербурзького діалогу" доручено вжити необхідних для цього кроків.

"Зважаючи на злочинну загарбницьку війну та агресію проти західних демократій, діалог у такому форматі вже неможливий", – наголошується у повідомленні.

Перший форум "Петербургський діалог" пройшов у Санкт-Петербурзі у квітні 2001 року. Надалі Форум проводився щороку по черзі у Росії та Німеччині. У 2020 та 2021 роках форум не відбувся.