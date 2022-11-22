Україна та ЄС взаємно визнаватимуть електронні підписи

Українці зможуть використовувати електронний підпис в Європейському Союзі для отримання певних послуг, а кваліфікований електронний підпис ЄС визнаватимуть в Україні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Зараз багато українців перебувають за кордоном. Щоб отримувати послуги чи ідентифікувати свою особу, громадяни України та українські підприємства мають використовувати кваліфікований електронний підпис. Однак процедура визнання електронних підписів на території Європейського Союзу відрізняється від української ідентифікації", – зазначають у Мінцифри.

Взаємне визнання електронних підписів з Європейським Союзом – довготривалий процес, але експериментальний проєкт, прийнятий урядом, дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби щодо взаємодії з ЄС в сфері електронних довірчих послуг, додали в Мінцифри.

Це означає, що в Європейському Союзі зможуть визнавати український КЕП як удосконалений. Зі свого боку Україна визнає КЕП ЄС.

Можливості для українців та українського бізнесу, які відкриває експериментальний проект: