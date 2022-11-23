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"Укренерго" планує на сьогодні тільки планові відключення електроенергії

електроенергія,блекаут

У середу, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються тільки планові відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", – йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Автор: 

електроенергія (4297) Укренерго (2030)


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У заголовку - аварійні відключення, у тексті планові. Це щоб не промахнутися, цензор
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23.11.2022 10:56 Відповісти

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