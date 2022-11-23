"Укренерго" планує на сьогодні тільки планові відключення електроенергії
У середу, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються тільки планові відключення.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", – йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.
"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.
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Alex K #323845
показати весь коментар23.11.2022 10:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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