У разі критичного ураження енергосистеми по всій Україні працюватимуть "Пункти незламності"

У разі нових масованих ракетних російських ударів, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то по всій Україні активується робота "Пунктів незламності" з усіма базовими послугами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, наразі таких пунктів підготовлено вже понад 4 тисячі, але заплановано більше.

"Там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово. Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо", – зазначив очільник держави.

Уже працює спеціальний сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні, що постійно оновлюється.

На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

"Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність "Пунктів незламності". Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, у аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у разі тривалого відключення енергії", – підкреслив Зеленський.

Важливо, наголосив президент, що до цієї ініціативи вже приєднується також і сумлінний бізнес.

"Дякую всім підприємцям, які вирішили зараз підтримати суспільство й роблять свої бізнес-обʼєкти також "Пунктами незламності" – з генераторами, "Старлінками", водою та іншим", – зазначив він.

Також глава держави звернув увагу, що на сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати "Пунктом незламності" для українців.