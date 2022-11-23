Американська SpaceX запустила на орбіту ракету з європейським супутником зв’язку

Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 9 з європейським супутником зв’язку Eutelsat 10B.

Про це повідомила пресслужба компанії у Twitter.

Запуск було здійснено у вівторок о 21:57 за часом Східного узбережжя США (у середу о 04:57 за Києвом) з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.



Як пише Інтерфакс-Україна, супутник Eutelsat 10B вагою 4,5 тонни, розроблений та побудований компанією Thales Alenia Space для компанії Eutelsat Communications, призначений для надання послуг зв'язку морському та повітряному транспорту. Він оснащений 36 транспондерами Ku-діапазону та 20 транспондерами C-діапазону.



Цей космічний апарат є заміною супутника Eutelsat 10A, термін служби якого закінчується наприкінці 2023 року.