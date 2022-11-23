Кількість виданих мікрокредитів збільшилася утричі, – "Опендатабот"

Більш ніж у 3 рази зросла кількість виданих мікрокредитів у третьому кварталі 2022 року – оформили 1,15 млн кредитних угод на 4,29 млрд грн. Водночас, попри зростання, загалом за 9 місяців поточного року кількість виданих кредитів все ще майже втричі менша, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Також утричі зросла й сума кредитів, виданих з липня по вересень – до 4,29 млрд грн. Для порівняння, у другому кварталі загальний розмір мікрокредитів, взятих українцями, становив 1,36 млрд грн. Проте ця сума все ще у 4 рази менше, аніж торік.

Середня сума мікрокредиту за 9 місяців 2022 року збільшилась на 2% до відповідного періоду торік й складає 4539 грн. Здебільшого, це відбулось через те, що на початку 2022 було зафіксовано найбільшу суму мікрокредитів за останні п'ять років – вона сягнула 5079 грн.

При цьому заборгованість за мікрокредитами скорочується. Загалом від початку року вона скоротилась на 1,9 млрд грн – на 14% – і наразі складає 11 млрд грн.