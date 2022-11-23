Митна служба пояснила правила ввезення генераторів в Україну

Державна митна служба розкрила деталі щодо правил ввезення в Україну генераторів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що 16 листопада уряд скасував обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Відтак, ввезення в Україну генеаторів та інших пристроїв для подолання енергокризи відбувається шляхом декларування митному органу без сплати митних платежів.

При цьому не підлягають письмовому декларуванню товари:

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, і ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі;

сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються на територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі.

Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню.

Також наголошується, що Держмитслужба підготувала і направила митницям лист-роз’яснення щодо застосування норм чинного законодавства з пільгового оподаткування та декларування товарів.