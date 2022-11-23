До АРМА передали активи відомих російських бізнесменів на 10 мільярдів

Бюро економічної безпеки передало в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) актив відомих російських бізнесменів на 10 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що відповідне рішення суду стосується раніше заарештованих корпоративних прав у вигляді 100% часток статутного капіталу, акцій, а також промислових зразків підприємств групи компаній, які підконтрольні громадянам РФ – відомими російськими мільярдерами.

Ринкова вартість переданих активів становить понад 10 млрд грн.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що власники групи компаній намагалися приховати і замаскувати фактичне володіння належними їм активами на території України.

"Зокрема, спробували фіктивно вивести зі своєї власності активи 7 підприємств з виробництва та реалізації питної води, які розташовані в нашій державі. Зазначені підприємства знаходяться у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію нерезидента", – пояснюють у БЕБ.

Зазначається, що так російські бізнесмени намагалися уникнути санкцій та примусового вилучення прав власності.

Досудове розслідування кримінальних проваджень здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.