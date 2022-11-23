До АРМА передали активи відомих російських бізнесменів на 10 мільярдів
Бюро економічної безпеки передало в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) актив відомих російських бізнесменів на 10 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що відповідне рішення суду стосується раніше заарештованих корпоративних прав у вигляді 100% часток статутного капіталу, акцій, а також промислових зразків підприємств групи компаній, які підконтрольні громадянам РФ – відомими російськими мільярдерами.
Ринкова вартість переданих активів становить понад 10 млрд грн.
Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що власники групи компаній намагалися приховати і замаскувати фактичне володіння належними їм активами на території України.
"Зокрема, спробували фіктивно вивести зі своєї власності активи 7 підприємств з виробництва та реалізації питної води, які розташовані в нашій державі. Зазначені підприємства знаходяться у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію нерезидента", – пояснюють у БЕБ.
Зазначається, що так російські бізнесмени намагалися уникнути санкцій та примусового вилучення прав власності.
Досудове розслідування кримінальних проваджень здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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