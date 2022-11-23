Кличко повідомив про влучання в об’єкт інфраструктури в столиці
У Києві під час обстрілу з боку російських військових зафіксували влучання в один із об’єктів інфраструктури.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", – наголосив він.
Зазначимо, що повітряна тривога наразі діє по всій території України.
Напередодні Європейський парламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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