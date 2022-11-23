"Укренерго" повідомило про аварійні відключення по всій країні

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення світла, є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки з боку росіян.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Водночас через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.

В "Укренерго" також нагадали, що при значній перерві в електропостачанні активується робота "Пунктів Незламності". Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут. Там будуть усі базові безкоштовні послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.