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"Укренерго" повідомило про аварійні відключення по всій країні

світло,світла,відключення,віялові

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення світла, є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки з боку росіян.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Водночас через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.

В "Укренерго" також нагадали, що при значній перерві в електропостачанні активується робота "Пунктів Незламності". Мапу таких пунктів по всій країні можна подивитись тут. Там будуть усі базові безкоштовні послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

Автор: 

електроенергія (4297) Укренерго (2030)


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В Одесі, Ізмаїлі, Південному, Чорноморську, Миколаєві, Очакові та інших портових містах є можливість відновити електропостачання споживачам першої групи надійності електропостачання (зв'язок, ургентні віділення лікарень, морги тощо) шляхом під'єднання локальних портових електромереж до генераторів цивільних теплоходів (особливо пасажирських) та військових кораблів і передачі згенерованої ними спаленням мазуту електроенергії у реверсному режимі.

Наприклад, по всій Одесі на вулицях завмерли трамваї, подати на трамвайні лінії струм для поступового (по одному) повернення вагонів своїм ходом буде дешевше, швидше і безпечніше, ніж у комендантську годину тягати їх КрАЗами.
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23.11.2022 22:31 Відповісти

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