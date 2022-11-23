ЄБРР виділить "Укренерго" 372 мільйони євро на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив пакет фінансування, в межах якого НЕК "Укренерго" буде виділено 372 млнєвродля надання підтримки у терміновому ремонті пошкоджень, завданих російськими ударами по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляють у ЄБРР, компанії буде надано гарантований державою кредит у розмірі 300 млн євро, а також грант на 72 млн євро від Нідерландів, передає Інтерфакс-Україна.



Зокрема 150 млн євро передбачено на закупівлю обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт, ще 150 млн євро – на підтримку структури капіталу НЕК. Окремо частину кредиту на аварійний ремонт буде доповнено грантом Нідерландів.



У банку зазначають, що інвестиції ЄБРР в Україні здійснюються за підтримки донорів та партнерів. США, які внесли $500 млн до Фонду реагування на кризи ЄБРР, підтримають до 50% кредиту, що виділяється.



"Терміновий ремонт електромереж України є невідкладним пріоритетом для ЄБРР. Українському народу та бізнесу потрібен постійний доступ до електроенергії, щоб пережити зиму. Завдяки цьому важливому фінансуванню ми допоможемо "Укренерго" оперативно провести аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач", – зазначила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.