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Одеса тимчасово залишилася без постачання вода та опалення

одеса

В Одесі знеструмлено постачання води та зупинена робота всіх котелень.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Через знеструмлення міста не працює обладнання Інфоксводоканалу - зупинено постачання води. Також зупинена робота всіх котелень", - написав він у Facebook.

Також у місті Одеса не працює міський електричний транспорт.

"Електрики працюють, але знадобиться час, щоб у наші домівки повернулася електрика", - пише мер міста.

Автор: 

Одеса (931) Труханов Геннадій (85)


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