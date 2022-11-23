Одеса тимчасово залишилася без постачання вода та опалення
В Одесі знеструмлено постачання води та зупинена робота всіх котелень.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
"Через знеструмлення міста не працює обладнання Інфоксводоканалу - зупинено постачання води. Також зупинена робота всіх котелень", - написав він у Facebook.
Також у місті Одеса не працює міський електричний транспорт.
"Електрики працюють, але знадобиться час, щоб у наші домівки повернулася електрика", - пише мер міста.
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