Київська область повністю знеструмлена
Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.
Про це повідомив голова обладміністрації Олексій Кулеба.
"Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", – написав Кулеба.
Він додав, шо в регіоні розгортаються "Пункти незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення.
"Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту – вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції", – додав Кулеба.
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