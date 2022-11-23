Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.

Про це повідомив голова обладміністрації Олексій Кулеба.

"Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", – написав Кулеба.

Він додав, шо в регіоні розгортаються "Пункти незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення.

"Важливо, щоб кожен знав адресу найближчого пункту – вся інформація є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування! Також звертайтеся до міськрад, сільрад, старост чи представників поліції", – додав Кулеба.