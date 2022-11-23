Після російського ракетного обстрілу Україна зупинила транзит нафти по нафтопроводу "Дружба"

Після ракетного обстрілу Росією території України зупинено транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомила російська компанія "Транснєфть", передає Forbes РФ.

Прокачування нафти з Білорусії у напрямку України поки що триває. В російській "Транснафті" пригрозили зупинити її, якщо Київ не відновить прокачування на ділянці нафтопроводу на своїй території.

Зупинення прокачування енергоресурсів пов'язано з російськими обстрілами енергосистеми України.

Російському пропагандистському ТАСС офіційний представник "Транснафти" Ігор Дьомін повідомив, що прокачування в Угорщину за планом не триває вже три доби і буде зупинено ще тиждень.

Прокачування українською ділянкою нафтопроводу "Дружба" раніше вже припинялося на добу 15 листопада, коли відбувся попередній масовий ракетний обстріл армією РФ.