Україна та МВФ домовилися про моніторингову програму

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Місія Міжнародного валютного фонду щодо України, що працювала в онлайн-режимі з 11 до 22 листопада, завершила свою роботу. За підсумками роботи Місії було досягнуто угоди на рівні персоналу щодо умов Моніторингової програми із залученням Ради МВФ.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Відповідна угода є необхідною передумовою розгляду МВФ затвердження моніторингової програми та обговорення цього питання Радою виконавчих директорів МВФ.

Належна реалізація Україною зобов'язань за цією програмою допоможе перейти до нової програми МВФ, що передбачатиме фінансування.

Під час Місії відбулася серія зустрічей представників Національного банку, Міністерства фінансів та інших органів влади України з Міжнародним валютним фондом. За результатами обговорення, зокрема, визначено пріоритетні напрями роботи, які дадуть змогу й надалі утримувати макроекономічну та фінансову стабільність в Україні.

Домовилися, що Національний банк оновить Стратегію фінансового сектору, що передбачатиме оцінку стійкості банківської системи, концепцію рекапіталізації та роботи з непрацюючими кредитами, а також розроблення подальших планів забезпечення безперебійного функціонування фінансового сектору.

Також під час зустрічей розглядалася необхідність відновлення зусиль із закріплення належної практики корпоративного управління на державних підприємствах та в державних банках та захисту незалежності їх наглядових рад.

Крім того, обговорювалися заходи фіскальної політики, включно зі шляхами підвищення податкових надходжень, а також кроки для активізації внутрішнього ринку державних запозичень, що дасть змогу уникнути необхідності монетарного фінансування бюджету у 2023 році.

Моніторингова програма не передбачає надання фінансування, водночас її затвердження сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.