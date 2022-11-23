Банківська система зберігає стабільність після ракетних обстрілів, – НБУ

Банківська система України зберігає стабільність незважаючи на продовження енергетичного терору та масові ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Інформаційні системи Національного банку продовжують працювати. Система електронних платежів Національного банку працює, банки України підключені до СЕП та можуть здійснювати платежі клієнтів.

Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема через працюючі банкомати та каси банківських відділень. За оперативною інформацією, наразі працює понад 1,5 тис. банківських відділень та понад 3,8 тис. банкоматів.

Національний банк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби.

Інформацію про працюючі відділення банків, їхні банкомати та інші сервіси можна перевіряти на сайтах та у соціальних мережах банків. Вона буде оперативно оновлюватися.