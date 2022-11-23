"Укрзалізниця" скасовує курсування 13 приміських поїздів через обмеження енергопостачання
"Укрзалізниця" тимчасово скасовує курсування 13 приміських поїздів через обмеження в енергопостачанні.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
"Усі поїзди Південно-Західної залізниці, які знаходяться в дорозі, зараз продовжують рух. Більшість приміських поїздів курсує під теплотягою, адже низка дільниць залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування", – сказано в повідомленні.
Крім того, скасовано такі приміські поїзди:
- №6211 Фастів – Козятин;
- №6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач;
- №6255/6256 та №6257/6258 Козятин – Бердичів – Козятин.
Через перебої з енергопостачанням Донецька залізниця вимушена скасувати поїзд №6806 Слов’янськ – Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова – Краматорськ обмежити до станції Слов’янськ.
Крім того, сьогодні на Південній залізниці скасовано курсування таких приміських поїздів:
- №6535/6536 Полтава – Кременчук – Полтава;
- №6805/6806 Полтава – Кобеляки – Полтава;
- №6506/6505 Полтава – Огульці – Полтава;
- №6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава.
- №7001 Харків – Лозова;
- №6414 Краснопавлівка – Харків;
- №6527 Харків – Лозова;
- №6705 Харків – Зміїв.
- №6576 Полтава – Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.
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