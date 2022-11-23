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"Укрзалізниця" скасовує курсування 13 приміських поїздів через обмеження енергопостачання

міська,електричка,київська

"Укрзалізниця" тимчасово скасовує курсування 13 приміських поїздів через обмеження в енергопостачанні.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Усі поїзди Південно-Західної залізниці, які знаходяться в дорозі, зараз продовжують рух. Більшість приміських поїздів курсує під теплотягою, адже низка дільниць залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування", – сказано в повідомленні.

Крім того, скасовано такі приміські поїзди:

  • №6211 Фастів – Козятин;
  • №6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач;
  • №6255/6256 та №6257/6258 Козятин – Бердичів – Козятин.

Через перебої з енергопостачанням Донецька залізниця вимушена скасувати поїзд №6806 Слов’янськ – Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова – Краматорськ обмежити до станції Слов’янськ.

Крім того, сьогодні на Південній залізниці скасовано курсування таких приміських поїздів:

  • №6535/6536 Полтава – Кременчук – Полтава;
  • №6805/6806 Полтава – Кобеляки – Полтава;
  • №6506/6505 Полтава – Огульці – Полтава;
  • №6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава.
  • №7001 Харків – Лозова;
  • №6414 Краснопавлівка – Харків;
  • №6527 Харків – Лозова;
  • №6705 Харків – Зміїв.
  • №6576 Полтава – Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.

Автор: 

Укрзалізниця (4813) електричка (120)


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