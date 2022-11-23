"Укрзалізниця" скасовує курсування 13 приміських поїздів через обмеження енергопостачання

"Укрзалізниця" тимчасово скасовує курсування 13 приміських поїздів через обмеження в енергопостачанні.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Усі поїзди Південно-Західної залізниці, які знаходяться в дорозі, зараз продовжують рух. Більшість приміських поїздів курсує під теплотягою, адже низка дільниць залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування", – сказано в повідомленні.

Крім того, скасовано такі приміські поїзди:

№6211 Фастів – Козятин;

№6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач;

№6255/6256 та №6257/6258 Козятин – Бердичів – Козятин.

Через перебої з енергопостачанням Донецька залізниця вимушена скасувати поїзд №6806 Слов’янськ – Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова – Краматорськ обмежити до станції Слов’янськ.

Крім того, сьогодні на Південній залізниці скасовано курсування таких приміських поїздів: