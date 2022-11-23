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Європарламент зазнав кібератаки прокремлівським угрупованням

хакер,фейк,дезінформація

Європарламент зазнав кібератаки, відповідальність за яку на себе взяло прокремлівське угруповання.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

"Європарламент перебуває під складною кібератакою. Прокремлівське угруповання взяло на себе відповідальність. Наші ІТ-експерти протистоять цьому та захищають наші системи", – написала Метсола в Twitter.

За її словами, це сталося після того, як Європарламент проголосив Росію державою-спонсором тероризму.

"Моя відповідь: Слава Україні", – додала Метсола.

Автор: 

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