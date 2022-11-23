Трамваї в Києві курсуватимуть із інтервалом до 40 хвилин

У Києві через необхідність обмежити споживання електроенергії тимчасово припинили роботу трамваї. Вони відновлять роботу зі збільшеним інтервалом руху.

Про це йдеться в повідомленні "Київпастрансу".

Після стабілізації ситуації трамваї відновлять роботу, але збільшать інтервал руху до 40 хвилин.

Столичного фунікулера також тимчасово призупинено.

Такий графік руху електротранспорту буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.