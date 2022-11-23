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Новини
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Трамваї в Києві курсуватимуть із інтервалом до 40 хвилин

трамвай

У Києві через необхідність обмежити споживання електроенергії тимчасово припинили роботу трамваї. Вони відновлять роботу зі збільшеним інтервалом руху.

Про це йдеться в повідомленні "Київпастрансу".

Після стабілізації ситуації трамваї відновлять роботу, але збільшать інтервал руху до 40 хвилин.

Столичного фунікулера також тимчасово призупинено.

Такий графік руху електротранспорту буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни.

Автор: 

Київ (4717) трамвай (124)


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