Зеленський підписав закон про бронювання військовозобов’язаних держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 7687 про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, згідно тексту закону:

пропонується визначити умови , за яких військовозобов’язані, що працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню;

, за яких військовозобов’язані, що працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню; доповнюється перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на службу під час мобілізації та які можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. До нього включили заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями.

Закон вступає в силу через день після опублікування, тобто 25 листопада.