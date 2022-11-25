У Києві половина житлового фонду працює в режимі аварійного відключення світла

У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії. Водопостачання відновлено повністю.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

Щодо мобільного зв’язку в КМВА наголосили, що функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Тож, як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.