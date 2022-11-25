Зеленський анонсував додаткові рішення для забезпечення стабільного зв’язку в Україні

Президент Володимир Зеленський анонсував додаткові рішення щодо стабільності зв’язку в Україні в умовах війни.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок. Росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла. Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх", – наголосив він.

Президент також наголосив, що під час засідання Ставки дуже детально було проаналізовано питання енергетики, захисту енергосистеми від нових російських ударів, відновлювальні роботи і постачання техніки та залучення фахівців.