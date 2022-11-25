БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 121 13

У Києві підключатимуть світло почергово на три години, – Кличко

кличко

Упродовж дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва почергово – на три години.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Також він зазначив, що третина будинків Києва наразі вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.

"Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години", – наголосив мер столиці.

Як повідомляли в "Укренерго", станом на вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України сягав 50%. Водночас строки її повного відновлення назвати неможливо.

Автор: 

Київ (4783) Кличко Віталій (580) електроенергія (4373)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Виталик, наведи порядок - люди без света, а Крещатике просто войны нет..... Горит реклама, Кафешки прямо как елки.
Вопрос: почему всю ночь горит подсветка на киосках, которые стоят через дорогу от КМДА, Минтопа??? Люди без света, а Крещатик просто дуреет от изобилия.
Магазин Коллинз - горит подсветка витрин, внутри "горит" рекламный щит на весь этаж......
По дороге к метро Театральная часто горит рекламный щит высотой в 3 этажа.....
показати весь коментар
25.11.2022 10:55 Відповісти
+3
а ви - єдиний мешканець міста?
показати весь коментар
25.11.2022 11:01 Відповісти
+3
А які варіанти? Маємо те що маємо. Дякуємо і за це. Сподіваємось на повне відновлення.
показати весь коментар
25.11.2022 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пасіба велике, підключати "почергово" на 3 години - це дуже важливо. Я прям щасливий від того, що поки я на роботі сижу, вдома три години буде електроенергія. (ні)
показати весь коментар
25.11.2022 10:44 Відповісти
якщо альтернатива - повне відключення, то і три на три непоганий варіант.
показати весь коментар
25.11.2022 10:54 Відповісти
Для чого включати світло в порожних хатах? Щоб кіт телевізора подивився?
показати весь коментар
25.11.2022 10:55 Відповісти
Ну хіба якщо у кого бойлер на автоматичному включенні, то воду підігріє за час поки є електрика.
показати весь коментар
25.11.2022 10:58 Відповісти
а ви - єдиний мешканець міста?
показати весь коментар
25.11.2022 11:01 Відповісти
А які варіанти? Маємо те що маємо. Дякуємо і за це. Сподіваємось на повне відновлення.
показати весь коментар
25.11.2022 11:38 Відповісти
Виталик, наведи порядок - люди без света, а Крещатике просто войны нет..... Горит реклама, Кафешки прямо как елки.
Вопрос: почему всю ночь горит подсветка на киосках, которые стоят через дорогу от КМДА, Минтопа??? Люди без света, а Крещатик просто дуреет от изобилия.
Магазин Коллинз - горит подсветка витрин, внутри "горит" рекламный щит на весь этаж......
По дороге к метро Театральная часто горит рекламный щит высотой в 3 этажа.....
показати весь коментар
25.11.2022 10:55 Відповісти
бльооооо, міряється цілими лініями,а не кіосками . Досить цю дічь нести.
показати весь коментар
25.11.2022 12:49 Відповісти
Хорош ересь пороть!
Кто мешает отключить освещение в киоске?
У Вас тоже дома выключателей нет, розеток??? У Вас свет выключается только линиями?????
показати весь коментар
25.11.2022 13:26 Відповісти
Частина торгівлі і сервісу має власні генератори, завдяки яким вони працюють, коли немає електрики (навіть маркети, такі як "Континент"). І це добре.
Хтось тут в коментарях подав здорову ідею, як зменшити споживання електроенергії від "Укренерго", збільшити тарифи в 10 разів на понаднормово спожиту енергію, одразу відчується еконономія.
Особисто у мене через відключення споживання зменшилося за місяць майже наполовину, ніж було зазвичай.
показати весь коментар
25.11.2022 11:58 Відповісти
Головне молдаванам електрику продавати, не дивлячись на те, що вони до останнього пручалися із санкціями проти лаптєстану. Ну і армію кацапську в Придністров'ї теж ми електрикою забезпечуємо, як з'ясувалося.
показати весь коментар
25.11.2022 12:03 Відповісти
Да,позачергово...45 часов без света из двух полных суток,это пиз...ц как позачергово.Размерзлись и холодильники и все что только можно...
показати весь коментар
25.11.2022 12:42 Відповісти
Трамваи троллейбусы чего не отключил месяц назад дятел, ждал пока все эвакуируются на трамвае? Что восстановлено после ракет? Как там клумбы?
показати весь коментар
25.11.2022 17:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 