У Києві підключатимуть світло почергово на три години, – Кличко

Упродовж дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва почергово – на три години.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Також він зазначив, що третина будинків Києва наразі вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.

"Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години", – наголосив мер столиці.

Як повідомляли в "Укренерго", станом на вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України сягав 50%. Водночас строки її повного відновлення назвати неможливо.