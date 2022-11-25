У Києві підключатимуть світло почергово на три години, – Кличко
Упродовж дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва почергово – на три години.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
Також він зазначив, що третина будинків Києва наразі вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці.
"Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години", – наголосив мер столиці.
Як повідомляли в "Укренерго", станом на вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України сягав 50%. Водночас строки її повного відновлення назвати неможливо.
Вопрос: почему всю ночь горит подсветка на киосках, которые стоят через дорогу от КМДА, Минтопа??? Люди без света, а Крещатик просто дуреет от изобилия.
Магазин Коллинз - горит подсветка витрин, внутри "горит" рекламный щит на весь этаж......
По дороге к метро Театральная часто горит рекламный щит высотой в 3 этажа.....
Кто мешает отключить освещение в киоске?
У Вас тоже дома выключателей нет, розеток??? У Вас свет выключается только линиями?????
Хтось тут в коментарях подав здорову ідею, як зменшити споживання електроенергії від "Укренерго", збільшити тарифи в 10 разів на понаднормово спожиту енергію, одразу відчується еконономія.
Особисто у мене через відключення споживання зменшилося за місяць майже наполовину, ніж було зазвичай.